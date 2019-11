BANGKOK – Puteri Ubolratana dari Thailand turut merayakan Halloween dengan berfoto mengenakan berbagai kostum dan membagikan sesuatu yang sedikit provokatif: fotonya memegang tiruan kepala Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang terpenggal. Foto itu dibagikan di akun Instagram pribadinya dengan tulisan “Happy Halloween in Sampeng!”

Diwartakan RT, perempuan berusia 68 tahun itu sebelumnya mem-posting gambar-gambar dari berbagai pakaian Halloween-nya, berdandan sebagai karakter mulai dari tokoh Disney Maleficent hingga peramal, sebelum membagikan foto “mengerikan dengan Trump”.

Princess Ubolratana of Thailand has posted a photo on Instagram holding up a plastic bloodied severed head of US president @realDonaldTrump.



This comes amid rising anti-US sentiment in Thailand over the revocation of trade privileges. pic.twitter.com/W1DWs9byJb— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) October 31, 2019