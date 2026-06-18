Polisi Tangkap Pengedar Narkoba Bermodus Stiker Sedot WC di Cipayung Jaktim

JAKARTA - Polisi menangkap RRM (24), yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu, dan tembakau sintetis di kawasan Jakarta Timur. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan modus menempel stiker jasa sedot WC.

Kanit 1 Subdirektorat 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Ipda Gandi Rezeki Sinaga menjelaskan, modus tersebut digunakan tersangka untuk menandai lokasi penyimpanan narkoba yang ditempel di tiang maupun pohon di wilayah Cipayung, Jakarta Timur.

"Modus yang digunakan oleh pelaku menggunakan stiker 'Sedot WC' yang akan ditempel di tiang maupun di pohon di sepanjang jalan daerah Cipayung," kata Gandi, Rabu (17/6/2026).

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

"Menindaklanjuti informasi itu, personel Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi," ujarnya.