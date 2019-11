MENTERI Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman adalah tokoh muda yang banyak menarik perhatian, baik karena penampilannya mau pun pribadi dan pencapaiannya. Karena itu banyak yang terkejut saat sebuah foto yang memperlihatkan dia tengah berjoget di sebuah klub malam menjadi viral di Twitter.

Foto yang diunggah akun Twitter Naratif Rakyat itu memperlihatkan foto Syed Saddiq dari tahun 2013 di mana dia tertangkap kamera berjoget di sebuah klub malam.

Bersama foto itu, Naratif Rakyat menulis “Jaringan otot tidak robek saat berjoget gaya bor?,”merujuk pada sebuah insiden di mana Syed Saddiq menderita luka-luka di jaringan otot bahu dan lehernya setelah seorang anggota Pemuda UMNO menyerangnya.

Melihat tweet bernada menyerang yang menyinggung masa lalunya, Syed Saddiq tampak tidak marah. Dia mengakui perbuatannya, menambahkan bahwa hal itu merupakan kejadian di masa lalu, dan mengatakan bahwa dia lebih berfokus pada hal-hal yang dapat dilakukan untuk bangsa dan rakyat.

#OkBoomer Semua orang ada sejarah, termasuk saya.



I cannot change my past, but i can change my future.



I owned up to it. Saya mengaku dan tidak mahu menipu.



Ini pada tahun 2013. Isu lapuk.



Jom bincang isu dasar, isu negara. Focus should be on the rakyat. https://t.co/O7MVYRUZO6— Syed Saddiq (@SyedSaddiq) November 11, 2019