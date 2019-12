WELLINGTON - Gunung berapi White Island di lepas pantai Teluk Plenty, Selandia Baru telah meletus, mengirimkan gumpalan asap dan abu di udara. Upaya penyelamatan telah diluncurkan di tengah laporan bahwa hingga 100 orang mungkin berada di atau dekat pulau itu.

Webcam di White Island Crater Rim menangkap apa yang tampak seperti sekelompok orang di kawah gunung berapi itu sesaat sebelum letusan dilaporkan di pulau itu. Gambar-gambar yang telah beredar di daring itu diambil sekira pukul 2.10 sore waktu setempat, sementara laporan pertama dari aktivitas gunung berapi yang terjadi muncul beberapa menit kemudian.

Wali Kota Whakatane Judy Turner telah mengonfirmasi bahwa beberapa orang tampaknya telah terluka dalam letusan itu.

#LATEST There are fears for people who were on the island at the time of the eruption. Images from the White Island Crater Rim camera appear to show people at 2.10pm. The explosions happened shortly after.



