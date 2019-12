PALEMBANG - Polresta Palembang dan jajaran dari Polsek Kemuning, berhasil mengamankan pelaku teror bom panci yang menggegerkan warga di Komplek Sederhana 1 Nomor 1138 RT 16 RW 0p5 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu.

Setelah dilakukan penyelidikan, dugaan Polisi yang mengerucut kepada pelaku yang tak lain adalah cucu dari Sunariah (65) pensiunan TNI tersebut adalah benar.

BY (16), pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII digelandang ke Polresta Palembang karena ulahnya meneror keluarganya sendiri dengan bom panci.

Bukan tanpa alasan, perbuatan BY itu dilatarbelakangi oleh sakit hati karena sering dimarahi oleh sang kakek. Menurut Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Yon Edi Winara, pelaku sendiri tidak menyangka perbuatannya ditangani oleh Polisi dan Brimob.

"Setelah ditelusuri, sebetulnya BY tidak menyangka penanganan dari kepolisian. BY dan pemilik rumah memiliki ikatan keluarga. BY sakit hati karena ada persoalan keluarga," ucap Yon Edi, Rabu (11/12/2019) saat rilis di Polresta Palembang.

Masih dikatakan oleh Yon Edi, dugaan bom yang diletakan oleh pelaku di teras rumah kakeknya itu ternyata hanya bohongan. Pelaku belajar dari Youtube cara membuat peledak, namun saat di TKP hanya ditemukan panci, pipa dan kabel-kabel tanpa peledak.

"Dia belajar dari YouTube cara bikin instrumen peledak dan dia lakukan perbuatan isengnya itu," jelas Kompol Yon Edi.

(kha)