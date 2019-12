JAKARTA – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Andap Budhi Revianto menginstruksikan jajarannya untuk menggelar patroli rutin menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).

Menurut Andap, patroli terjun langsung ke lapangan bertujuan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan termasuk kecelakaan lalu lintas (lantas) dan beberapa insiden lainnya. Oleh karena itu, dia beserta pejabat utama Polda Kepri melakukan giat patroli rutin menggunakan sepeda di Kota Batam.

"Pimpinan ada bersama-sama anggota di lapangan untuk melayani masyarakat dalam kondisi apapun," kata Andap kepada Okezone, Sabtu (14/12/2019).

Polri sendiri menggelar Operasi Lilin 2019 mulai 23 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020. Operasi itu digelar untuk mengamankan perayaan Natal serta Tahun Baru 2020.

Selain itu, Kapolda mengatakan, patroli itu juga untuk mencegah adanya hal yang tidak diinginkan ketika memasuki musim hujan seperti dewasa ini. Hal itu mengingat dalam tiga hari belakangan Kota Batam cukup diguyur hujan deras.

"Di musim hujan seperti ini, harus memantau langsung kondisi rill di lapangan," ujar Andap.

Ia berharap dengan cara peninjauan langsung ke lapangan yang dilakukannya bisa menjadi contoh untuk jajarannya yang sehari-hari bertugas. "Leads by the example. Satu ketauladanan akan lebih berarti daripada sejuta arahan," tutur Andap.

