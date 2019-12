CIREBON - Kendaraan roda empat dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah mulai melintas dengan lancar di Gerbang Tol (GT) Palimanan Tol Cipali pada Sabtu (21/12/2019) siang. Kelancaran arus lalu lintas itu disebabkan adanya pemberlakuan sistem one way.

Kabagops Korlantas Polri Kombes Benyamin menuturkan, pemberlakuan sistem one way hanya dilaksanakan untuk hari ini saja. Sistem one way mulai diberlakukan sejak pukul 07.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, dari KM 70 Cikatama hingga KM 414 Kalikangkung Semarang.

"Sampai saat ini sistem one way masih berlangsung dari KM 70 Cikatama sampai ke KM 414 Kalikangkung Semarang. Rencananya sistem one way akan berlangsung dari pukul 07.00 WIB sampai 18.00 WIB. Kita lihat kondisi arus lalu lintas lancar dari KM 70 sampai KM 414," kata Benyamin saat ditemui Okezone, di GT Palimanan Tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (21/12/2019).

Benyamin menerangkan, kendaraan roda empat yang datang dari arah Jawa menuju Jakarta dialihkan ke jalur pantai utara (pantura), karena adanya sistem one way. Ia mengimbau kepada para pemudik agar bisa memanfaatkan situasi tersebut, sehingga perjalanan mereka bisa lebih lancar.

"One way satu hari ini saja. Mudah-mudahan pemudik bisa memanfaatkan situasi ini, bisa berangkat hari ini sehingga besok bisa normal kembali," tambahnya.

Benyamin mengungkapkan, pihaknya juga menerapkan contra flow di KM 30 sampai KM 48 untuk mengurai kemacetan. Pasalnya, di area tersebut terjadi pertemuan arus kendaran dari Jalan Tol Layang Jakarta–Cikampek atau disebut Jakarta-Cikampek Elevated, dengan arus kendaraan dari arah Cikampek bawah.

"Ada pertemuan arus kendaraan dari Japek Elevated dengan arus kendaraan dari Cikampek bawah. Kita lakukan contra flow untuk mengurai kemacetan, " tandasnya.

(wal)