SURABAYA – Perancang busana Adjie Notonegoro mengaku sudah melakukan top up dana Rp150 juta ke rekening PT Kam and Kam sejak menjadi member Memiles selama 3 bulan. Namun, ia ikhlas jika uangnya tidak dikembalikan.

Perusahaan yang bergerak di bidang investasi tengah tersandung masalah. Polisi menangkap sejumlah pengurus PT Kam and Kam karena perusahaan investasi aplikasi Memiles ini disinyalir bodong. Polisi juga sudah membekukan rekening induk milik PT Kam and Kam. Petugas telah menyita uang tunai Rp128 miliar lebih.

"Kalau tidak dikembalikan ya diikhlaskan. Kalau dikembalikan diterima," tutur Adjie pada wartawan saat keluar dari Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu (22/1/2020).

Adjie mengaku, juga menjadi korban dalam kasus ini karena sudah top up dana ke rekening PT Kam and Kam. Namun, dirinya tidak melakukan top up secara langsung, tapi melalui teman dekatnya.

Disinggung apa teman dekatnya seorang artis, ia mengaku bukan. Ia juga kaget ketika tahu member Memiles ada sejumlah artis. Selama ini, ia tidak pernah mendapatkan reward dari PT Kam and Kam.





Baca Juga : Adjie Notonegoro Akui Top Up Rp150 Juta untuk Aplikasi Memiles

"Belum ada hadiah yang diterima. Saya member yang tidak aktif," tutur Adjie yang didampingi dua pengacaranya.





Baca Juga : Polisi Periksa Ari Sigit dan 2 Saksi Terkait Kasus Memiles

(erh)