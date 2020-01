View this post on Instagram

min iki mau lagi wae aku ketemu mbah2 wedok dodol mejo kursi daerah ATMI , di surung nganggo pit ontel,, omahe kondone cedak tol isih rono pokoe ..bayangno mbah2 nyurung pit enek gawane mejo kursi min ..iso brebes mesti awakmu min .. tulung min bagekno netijenmu ben nglarisi mbah2 kui, kursi cilik gur 75 ewu, ojo di enyang nek tuku min, mesakne ga ngerti bathine piro cobo ..critone mbah e mau suamine sakit min, g iso ngopo2 ..mejo kursine seng gawe tonggone min, nek mubeng teko UMS min ngomonge