SOLO — Kreativitas anak muda di Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satu contohnya terlihat dari video "balapan hemat" yang kemudian viral hingga memicu perhatian dari pihak manajemen MotoGP.

Mengutip dari Solopos, Jumat (24/1/2020), video yang diunggah di akun media sosial Twitter @cewek_Rumahan pada Senin 20 Januari itu menunjukkan sejumlah anak muda berpura-pura menjadi pembalap seperti di ajang MotoGP. Mereka menempeli sepeda motor yang digunakan dengan nomor layaknya pembalap profesional.

Hal yang tidak kalah lucu, para umbrella girl yang menemani para pembalap tak menggunakan payung, melainkan memakai daun pisang.

Lebih uniknya lagi, video itu juga disisipi suara asli dari komentator MotoGP sehingga terdengar seperti balapan sungguhan.

GP dengan kearifan lokal pic.twitter.com/gAJ4uFlEP7— pengagum (@cewek_Rumahan) January 20, 2020

Tak pelak video itu ramai dikomentari warganet yang lantas menautkannya ke akun Twitter @MotoGP.

Tak disangka, video viral tersebut mampu menyita perhatian dari manajemen MotoGP. Mereka berkelakar para pembalap pada video viral itu masih perlu belajar dari pembalap asli dari MotoGP.

"What a start! We think a few of our riders could give you some tips (Start yang bagus! Kami pikir beberapa pembalap kami bisa memberi kalian sejumlah saran)," tulis manajemen MotoGP.

Hingga Kamis 23 Januari 2020, video viral itu sudah ditonton lebih dari 1,4 juta kali di akun Twitter @cewek_Rumahan. Video itu juga telah di-retweet lebih dari 18.000 kali.

(han)