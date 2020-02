NEW HAMPSHIRE - Kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, Andrew Yang, pada Selasa, 11 Februari 2020, mengumumkan mundur dari persaingan pemilihan presiden Amerika Serikan (AS) setelah hasil awal primary (pemilihan pendahuluan) di New Hampshire menunjukkan dia tidak mendapatkan dukungan yang cukup.

Mengomentari keputusannya untuk menyudahi kampanyenya, pengusaha asal New York itu mengatakan bahwa dia tidak ingin terus mengambil uang donasi dari para pendukungnya, saat mengetahui dia tidak akan bisa memberikan kemenangan.

"Anda tahu saya orang matematika dan jelas malam ini dari angka-angka bahwa kita tidak akan memenangkan perlombaan ini. Saya bukan seseorang yang ingin menerima sumbangan dan dukungan dalam perlombaan yang tidak akan kita menangkan, dan malam ini saya mengumumkan saya menangguhkan kampanye saya untuk presiden," kata Yang sebagaimana dilansir Russia Today, Rabu (12/2/2020).

Melalui sebuah tweet, Yang juga menyatakan bangga atas kampanye yang telah dijalankannya, dan mengucapkan terima kasih pada semua pendukungnya.

Sebelumnya, Yang telah diprediksi hanya akan memperoleh 5% suara dalam pemilihan pendahuluan di New Hampshire, jauh di bawah 15% minimal yang dibutuhkan untuk menjadi delegasi.

Setelah mundur dari persaingan, Yang tidak secara terang-terangan mendukung salah satu kandidat lain, tetapi mengatakan bahwa dia akan mendukung siapa pun yang dinominasikan Partai Demokrat untuk menjadi Presiden AS selanjutnya.

