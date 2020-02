PORTAUPRINCE - Polisi Haiti berdemonstrasi pada Minggu 23 Februari 2020 menuntut kenaikan upah dan kondisi yang lebih baik. Sejumlah tembakan dilepaskan dan ban-ban dibakar di jalan-jalan di ibu kota Haiti Port-au-Prince.

Petugas polisi dan tentara kontak senjata selama berjam-jam setelah protes mereka berhenti di dekat istana nasional. Tidak jelas pihak mana yang mulai menembak terlebih dahulu.

Melansir Laporan AP menyebutkan 2 orang tewas akibat kontak senjata dua lembaga keamanan tersebut.

Protes itu adalah salah satu dari beberapa yang diorganisasi polisi sejak akhir tahun lalu. Protes itu pecah saat negara pulau Karibia yang miskin itu dilanda krisis ekonomi dan politik yang berkelanjutan.

Feb. 23, 2020, Port au Prince, #Haiti

Major protests roads blocks. Two confirmed shot & killed by police with at 7 others hospitalized due to gunshot wounds. pic.twitter.com/RAO9CD6zGw— Haiti Information Project 📡 (@HaitiInfoProj) February 24, 2020