TOKYO - Jepang menyetujui remdesivir yang diproduksi oleh Gilead Sciences Inc sebagai obat untuk COVID-19.

"Sejauh ini belum ada obat virus corona yang tersedia di sini sehingga ini adalah langkah penting bagi kami untuk menyetujui obat ini," kata seorang pejabat Kementerian Kesehatan Jepang pada konferensi pers, mengutip Reuters, (8/5/2020).

Remdesivir akan diberikan kepada pasien dengan gejala COVID-19 yang parah, ia menambahkan.

Gilead mengatakan obat Remdesivir meningkatkan imun bagi orang yang menderita penyakit pernapasan dan bekerja lebih baik ketika diberikan pada tahap awal infeksi.

Virus corona di Jepang telah menginfeksi lebih dari 16.000 orang dan menyebabkan kurang dari 800 kematian.

Namun, peningkatan kasus virus corona memberi tekanan pada fasilitas medis di beberapa wilayah Jepang.

