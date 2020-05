ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali dukungan negaranya untuk Palestina ketika dunia Muslim merayakan Idul Fitri, liburan yang menandai akhir bulan suci Ramadhan.

Dalam pesan Idul Fitri untuk Muslim di Amerika Serikat (AS), Erdogan menegaskan bahwa dia "tidak akan membiarkan tanah Palestina diberikan kepada orang lain."

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa al-Quds Al-Sharif, situs suci tiga agama dan kiblat pertama kami, adalah garis merah untuk semua Muslim di seluruh dunia," kata Erdogan sebagaimana dilansir Middle East Monitor. Erdogan merujuk pada Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, yang juga dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount, dan rumah bagi Gereja Kristen Makam Suci.

Erdogan mengatakan bahwa tatanan global saat ini telah gagal menghasilkan keadilan, perdamaian, ketenangan, dan ketertiban.

President @RTErdogan’s message for U.S. Muslims on Eid al-Fitr:



“I congratulate my American Muslim brothers and sisters’ Eid al-Fitr on behalf of the citizens of the Republic of Turkey.” pic.twitter.com/WvwGq53P79— Turkish Presidency (@trpresidency) May 24, 2020