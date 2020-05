SAN ANTONIO - Purwarupa pesawat penerbangan antarplanet Starship SN4, yang dibuat perusahaan SpaceX milik miliarder Elon Musk meledak setelah menjalani uji coba mesin di Texas, Amerika Serikat (AS). Ini adalah purwarupa ketiga dari pesawat itu yang meledak tahun ini.

Sebuah siaran langsung di situs web NASA menunjukkan asap putih keluar dari pesawat ruang angkasa sebelum hancur dalam ledakan besar.

Diwartakan RT, SpaceX sedang melakukan tes pembakaran mesin metana Raptor sebagai bagian dari uji coba peluncuran Starship SN4 di wilayah di Boca Chica pada Jumat (29/5/2020).

A Starship prototype just exploded in Boca Chica, Texas during static fire testing. SpaceX was granted an FAA license yesterday to conduct suborbital flights, not sure when those first test flights will happen. Video/live feed from @NASASpaceflight pic.twitter.com/dqnQv1lqBV