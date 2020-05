LOUISVILLE – Tindakan polisi Amerika Serikat (AS) terhadap pers kembali disorot setelah sebuah rekaman yang memperlihatkan seorang reporter dan kru kamera stasiun televisi lokal ditembak peluru merica dari jarak dekat oleh polisi saat melaporkan demonstrasi yang memprotes kematian George Floyd di Kentucky.

Reporter berita stasiun WAVE 3, Kaitlin Rust dan timnya menyiarkan langsung dari tempat demonstrasi di pusat Kota Louisville ketika seorang petugas yang mengenakan pakaian anti huru-hara tiba-tiba melepaskan tembakan ke wartawan.

"Aku tertembak" Rust terdengar berseru kaget setelah dihantam peluru yang cukup menyakitkan.

Liputan itu juga menunjukkan rekan kerja Rust yang kaget di studio bertanya apakah dia baik-baik saja. Saat rasa sakit dan kejutan mereda, reporter itu mengatakan, "peluru karet, peluru karet, tidak apa-apa, itu peluru merica."

This just happened on live tv. Wow, what a douche bag. pic.twitter.com/dQKheEcCvb— Christopher Bishop (@ChrisBishopL1C4) May 30, 2020