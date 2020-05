JAKARTA - Departemen kepolisian di Kansas, Amerika Serikat menggelar aksi simpatik guna meredam kerusuhan setelah tewasnya George Floyd, pria kulit hitam yang terbunuh oleh polisi di Minneapolis, Minnesota.

Aksi unjuk rasa damai ini pertama kali diunggah oleh penyanyi opera asal Amerika Serikat Joyce DiDonato lewat akun twitter pribadinya, @JoyceDiDonato.

Tampak dua orang polisi membentangkan spanduk bertuliskan akhiri kebrutalan polisi.

"The #KansasCity Police Dept.. Demonstrating the way forward with grace... #Black_Lives_Matter," ciut @JoyceDiDonato, Senin (1/6/2020).

Seperti diketahui, tewasnya George Floyd memicu kemarahan warga Amerika Serikat. Masyarakat memprotes yang dilakukan oknum polisi tersebut dengan turun ke jalan.

Warga Paman Sam itu pun menggelar aksi unjuk rasa hingga berubah menjadi kerusuhan dengan kekerasan, pembakaran, dan penjarahan.

Dalam keterangan yang dilansir VOA, Kepolisian Portland, Oregon mengatakan setidaknya terjadi satu penembakan terkait dengan protes tersebut, meski tidak menjelaskan rinciannya.

Kotak-kotak kardus dan barang-barang lain tampak dibakar di tengah jalan menuju pusat kota, sementara banyak orang terlihat masuk ke mal Pioneer Place dan menjarah barang-barang dari toko-toko.

Petugas menembakkan gas air mata setelah massa melemparkan proyektil ke arah mereka. Petugas pemadam kebakaran juga merespons laporan terjadinya kebakaran di beberapa lokasi di kota itu.

Di Atlanta, Georgia, massa menyerbu masuk ke gedung markas CNN, yang juga merupakan lokasi cabang kantor polisi Atlanta. Mereka merusak kaca depan dan logo CNN yang berada di depan gedung tetapi tidak dapat masuk karena dihalangi barisan polisi yang berjaga.

Georgia telah mengumumkan keadaan darurat dan mengerahkan pasukan Garda Nasional setelah penjarahan dan kekacauan di Atlanta menjadi tidak terkendali.

(kha)