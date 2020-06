MINNEAPOLIS - Jaksa agung negara bagian Minnesota, Keith Ellison, pada Minggu (31/5) mengatakan dia akan memimpin proses hukum dari kasus pembunuhan George Floyd. Pria berkulit hitam itu meninggal setelah polisi menindih lehernya, sementara dia mengeluh "Saya tidak bisa bernapas."

"Dengan kerendahan hati dan keseriusan, kantor kami menerima tanggung jawab kepemimpinan dalam kasus penting terkait pembunuhan George Floyd," cuit Ellison.

"Kami semua akan melakukan segala upaya untuk mencapai keadilan dalam kasus ini."

It with a large degree of humility and a great seriousness, I accept for my office the responsibility for leadership on this critical case involving the killing of George Floyd.



We are going to bring to bear all the resources necessary to achieve justice in this case. pic.twitter.com/XXafzFT0Kd