MINNEAPOLIS - Tidak sedikit warga yang turun ke jalanan setelah kerusuhan terjadi – kali ini sebagai relawan untuk membantu membersihkan jalanan dan hasil vandalisme.

"Saya tidak ikut kerusuhan, tapi saya ada di sana saat 2.000 lebih warga Pittsburgh bersatu," kata Russell Ruffolo kepada Pittsburgh Post-Gazette. "Saya mau pastikan pesan itu tidak hilang akibat aksi orang bodoh yang melakukan kerusuhan."

Para relawan membersihkan puing-puing bangunan yang terbakar, menghapus grafiti pada bangunan, hingga mendonasikan makanan untuk mereka yang membutuhkan.

"Kami berkumpul bersama untuk satu tujuan baik, yaitu membawa keadilan untuk apa yang terjadi kepada toko-toko ini," ujar Pierre Paul, salah satu penyelenggara di Minneapolis kepada Fox9.

"Dan semoga saja kami bisa membawa kembali keadilan untuk warga Amerika keturunan Afrika."

Graffiti cleaning crew. Everyone just turned up. Many are from other neighborhoods, but see this as their community too. pic.twitter.com/R6b2Z645Kb— Charlotte Cuthbertson (@charlottecuthbo) June 1, 2020