SEATTLE – Seorang pria ditangkap setelah mengemudikan mobilnya ke barikade di sebuah demonstrasi memprotes kebrutalan polisi di Capitol Hill, Seattle. Pengemudi itu dilaporkan menembakkan pistol, yang melukai satu orang sebelum melarikan diri dari tempat kejadian.

Video dari insiden itu menunjukkan pria itu menabrak barikade polisi selama demonstrasi George Floyd di Seattle pada Minggu (7/6/2020). Sekira selusin demonstran bergegas menuju mobilnya dan mulai memukulinya, sebelum berhamburan setelah lelaki itu tampaknya menembakkan senjatanya ke luar jendela.

Dia kemudian keluar dari kendaraan dengan pistolnya ditarik ketika para demonstran berhamburan. Dia ditangkap tak lama kemudian oleh polisi.

Departemen Pemadam Kebakaran Seattle melaporkan bahwa satu orang tertembak di persimpangan 11th Ave. dan Pine St, tempat insiden itu terjadi. Seorang korban pria telah dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi stabil, demikian laporan dari departemen tersebut sebagaimana dilansir RT, Senin (8/6/2020).

Polisi mengonfirmasi bahwa mereka telah "menemukan pistol" setelah membawa tersangka ke tahanan.

Video footage of man driving his car into #BlackLivesMatter protest in Seattle and shooting a man through the window before he flees. #seattle #seattleprotest pic.twitter.com/3iUI7eKEye— SeanNyberg (@SeanNyberg) June 8, 2020