SELAMA beberapa hari terakhir, India dan China telah terlibat dalam pembicaraan diplomatik terkait ketegangan di perbatasan kedua negara menyusul bentrokan yang menewaskan 20 tentara India pada 15 Juni.

Di tengah ketegangan itu, video tak bertanggal yang memperlihatkan tentara India terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan China, diduga di daerah perbatasan di Sektor Sikkim menyebar dan menjadi viral di media sosial.

Dalam salah satu video itu, sekelompok tentara India terlihat berdesakan dan mendorong pasukan China, dan terdengar meminta mereka mundur. Sementara dalam video lainnya terlihat kedua pasukan terlibat baku hantam, demikian diwartakan Sputnik.

Another video of Indo #Chinese soldiers scuffle emerges, most likely of NakuLa in North #Sikkim of May 9 though #IndianArmy yet to respond officially pic.twitter.com/I8YGQZPyN2