SAN DIEGO – Kapal perang Amerika Serikat, USS Bonhomme Richard terbakar di pangkalan angkatan laut di San Diego, California. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan gumpalan besar asap yang keluar dari bawah dek kapal; satu ledakan, dengan beberapa awak kapal dikonfirmasi terluka dalam kejadian itu.

Api memicu respons besar-besaran, dengan beberapa mobil pemadam dan ambulans terlihat di dermaga.

"Tujuh belas Pelaut dan empat warga sipil dirawat karena cedera yang tidak mengancam jiwa di rumah sakit setempat," tulis US Naval Surface Forces di Twitter sebagaimana dilansir RT.

Para pejabat juga mengumumkan bahwa semua anggota awak telah dievakuasi dari kapal dan telah diketahui keadaannya.

3RD Alarm fire on USS Bonhomme Richard (LHD-6) at Naval Base San Diego.



SDFD & Federal Fire have unified command for what sounds like a below deck fire, possibly in a hanger bay



Initial reports of an explosion & injuries.



As both a fireman & a sailor, thoughts with all aboard. pic.twitter.com/eDnLBYZ2SA— Gregg Favre (@GreggFavre) July 12, 2020