BEIRUT - Seorang gadis kecil ditemukan dalam keadaan hidup setelah 24 jam terkubur di bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat ledakan dahsyat di Ibu Kota Lebanon, Beirut.

Momen dramatis itu terekam dalam sebuah video di saat tim penyelamat berpacu dengan waktu untuk mencari penyintas di bawah tumpukan puing bangunan. Sejauh ini ledakan yang terjadi di Pelabuhan Beirut pada Selasa (4/8/2020) telah menewaskan setidaknya 135 orang dan melukai lebih dari 4.000 lainnya.

Dalam rekaman tersebut kru penyelamat berusaha memindahkan puing-puing bangunan di sekitar gadis kecil, yang kepalanya tampak menyembul dari apa yang tampak seperti sisa-sisa gedung yang runtuh.

Menurut keterangan media lokal yang dilansir Daily Mail, video itu diambil pada Rabu (5/8/2020) dan gadis kecil itu menghabiskan 24 jam terkubur menyusul ledakan dahsyat pada Selasa.

Puluhan orang di Beirut masih dilaporkan hilang setelah ledakan yang dipicu oleh lebih dari 2.700 ton amonium nitrat itu. Di antara mereka terdapat seorang pemadam kebakaran yang ditugaskan menjinakkan api di pelabuhan tepat sebelum ledakan kedua yang lebih besar terjadi.

Some heartwarming news out of Lebanon amid all the tragedy. More than 24 hours after the #Beirut explosion, a young girl has been rescued from under the rubble.



من_قلبی_سلام_لبیروت#pic.twitter.com/nAameIRsQD— Sina Toossi (@SinaToossi) August 5, 2020