SEOUL – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah berulangkali mengungkapkan kedekatannya dengan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan mengakui melakukan korespondensi pribadi dengannya. Kedekatan kedua pemimpin negara yang saling bertolak belakang itu mungkin akan terungkap dalam sebuah buku baru dari jurnalis senior AS.

Dalam buku barunya yang berjudul Rage, jurnalis politik veteran Bob Woodward telah memperoleh 25 surat pribadi yang dipertukarkan antara Trump dan Kim, menurut deskripsi buku yang di-posting di Amazon pada Rabu malam (12/8/2020).

BACA JUGA: Trump Mengaku Terima 'Surat Indah' dari Kim Jong Un

Tidak jelas berapa banyak konten dari surat-surat Trump-Kim yang akan diterbitkan dalam buku yang akan dirilis pada 15 September itu. Namun deskripsi tersebut menunjukkan setidaknya beberapa korespondensi akan disertakan.

"Kim menggambarkan ikatan antara kedua pemimpin sebagai dari 'film fantasi,' saat kedua pemimpin terlibat dalam minuet diplomatik yang luar biasa," kata deskripsi Amazon sebagaimana dilansir VOA.

.@POTUS @realDonaldTrump is presented with a letter from North Korean Leader Kim Jong Un, Friday, June 1, 2018, by North Korean envoy Kim Yong Chol in the Oval Office at the @WhiteHouse in Washington, D.C., followed by a meeting. (Official @WhiteHouse Photos by Shealah Craighead) pic.twitter.com/6a1PgFXS3v— Dan Scavino Jr.πŸ‡ΊπŸ‡Έ (@Scavino45) June 1, 2018