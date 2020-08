JUBA - Sebuah pesawat kargo yang membawa makanan, sepeda motor dan uang tunai jatuh tak lama setelah lepas landas dari bandara di Ibu Kota Juba, Sudan Selatan. Empat penumpang dan tiga awak di dalam pesawat nahas itu telah dipastikan tewas.

Pesawat Antonov An-26 sedang melakukan perjalanan ke Kota Aweil di barat laut negara itu. Video dan foto yang beredar di media sosial menunjukkan asap mengepul dari potongan-potongan badan pesawat yang berserakan di lokasi kecelakaan.

"Ada delapan orang di dalamnya, tiga penumpang dan lima awak. Satu orang dari antara penumpang selamat dan dia dalam keadaan sehat," kata Menteri Perhubungan Madut Biar Yol kepada AFP sebagaimana dilansir RT. "Empat penumpang lainnya dan tiga awaknya tewas."

This morning in South Sudan Juba the plane got crash in Hai referendum area Yaba puol village pic.twitter.com/l8cmGd9jN7— Athian Dut Wol Gar (@AthianGar) August 22, 2020