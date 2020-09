WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji akan membalas 1.000 kali lebih hebat jika ada serangan apa pun dari Iran terhadap Amerika. Komentar itu disampaikan Trump setelah muncul laporan bahwa Teharan berencana membunuh Duta Besar AS untuk Afrika Selatan Lana Marks.

"Setiap serangan oleh Iran, dalam bentuk apapun, terhadap Amerika Serikat akan dibalas dengan serangan terhadap Iran yang akan 1.000 kali lebih besar!," kata Trump dalam sebuah cuitan di Twitter pada Senin (14/9/2020).

Rencana pembunuhan terhadap Marks pertama kali dilaporkan oleh Politico, yang menyebutnya sebagai pembalasan Iran atas tewasnya Jenderal Qassem Soleimani yang dibunuh oleh AS dalam serangan udara di Irak pada Januari.

Iran telah membantah laporan tersebut, menyebutnya sebagai "upaya lama AS untuk memfitnahnya di panggung dunia".

...caused over so many years. Any attack by Iran, in any form, against the United States will be met with an attack on Iran that will be 1,000 times greater in magnitude!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020