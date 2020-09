CLEVELAND – Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Joe Biden mengkritik penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintahan Presiden Donald Trump dalam debat perdana calon presiden AS, Selasa (29/9/2020).

Dalam sesi debat yang digelar di Case Western University, Cleveland, Ohio itu, Biden menuding bertanggungjawab atas lebih dari 200.000 kematian dan 7,1 juta kasus infeksi terkait penyakit itu di AS. Mantan Wakil Presiden AS itu mengatakan Trump sama sekali tak punya rencana menghadapi pandemi meski mengetahui mengenai virus itu sejak Februari.

“Presiden (Trump) tidak punya rencana, dia tidak menunjukkan rencana apa pun. Dia tahu sejak Februari betapa serius krisis ini. Dia tahu ini (virus corona) adalah penyakit mematikan,” kata Biden.

“Dia tidak melakukan apa pun dia menunggu dan menunggu.”

Menanggapi kritik keras dari Biden, Trump kembali menyalahkan China atas pandemi tersebut, dan membela kebijakannya untuk menutup AS. Trump mengatakan bahwa keputusannya itu telah menyelamatkan banyak nyawa, menyebut pemerintahannya melakukan pekerjaan yang baik.

“Jauh lebih sedikit orang meninggal ketika mereka sakit. Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa,” kata Trump.

“Anda tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan yang kami lakukan. Anda tidak memilikinya dalam darah Anda,” lanjut Trump sambil mengungkit kembali catatan Pemerintahan Presiden Barack Obama dalam menghadapi pandemi H1N1 atau flu burung.

Kedua kandidat juga saling bertukar kecaman terkait pembukaan kembali perekonomian dan sekolah yang tutup karena pandemi, serta pengadaan vaksin.

“Banyak orang mati dan banyak lagi yang akan mati kecuali dia (Trump) jadi lebih jauh lebih cerdas,” kata Biden.

Trump balik menuding Biden tak akan mampu menghadapi pandemi besar seperti yang dia hadapi jika ditempatkan dalam kursi kepemimpinan.

Beberapa isu lain yang juga dibahas dalam debat perdana ini adalah mengenai ketegangan rasial yang saat ini terjadi di AS, mengenai pemilihan Pimpinan Mahkamah Agung AS, dan pemungutan suara via pos.

Trump dan Biden masih akan berhadapan dalam dua debat calon presiden AS berikutnya, yang akan digelar pada 15 Oktober di Miami, Florida dan pada 22 Oktober di Nashville. Tennessee. Pemungutan suara pada 3 November 2020 akan menentukan siapa yang duduk di Gedung Putih sebagai Presiden AS berikutnya.