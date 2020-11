JAKARTA – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York menerbitkan surat imbauan bagi warga negara Indonesia (WNI) di sana merespons gelaran Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pipres AS) pada Selasa 3 November 2020. Dalam surat tersebut KJRI mengimbau agar WNI menghindari kerumunan massa.

Surat Imbauan bernomor 223/Kons/New York/XI/2020 tanggal 1 November 2020 itu merupakan langkah antisipasi dampak perkembangan situasi Pilpre AS bagi WNI di wilayah kerja KJRI New York yang meliputi Negara Bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachusets, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina dan South Carolina. Kemudian, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia dan West Virginia.

Ada lima poin yang dituangkan dalam surat imbauan tersebut. Pertama, warga Indonesia diimbau untuk senantiasa menyikapi dan mengikuti perkembangan situasi Pilpres AS dengan tenang, namun dengan tetap mengedepankan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan.

“Warga masyarakat Indonesia diimbau untuk sejauh mungkin menghindari tempat-tempat kerumunan massa atau tempat-tempat rawan lainnya yang dinilai berpotensi menjadi lokasi berlangsungnya aksi unjuk rasa atau kerusuhan,” bunyi surat imbauan tersebut, Senin (2/11/2020).

Ketiga, masyarakat Indonesia diimbau untuk selalu memantau pemberitaan media resmi (mainstream) atau imbauan lembaga berwenang terkait perkembangan situasi Pilpres AS dan perkembangan situasi keamanan setempat.

Keempat, masyarakat Indonesia diimbau untuk sedapat mungkin tetap tinggal di rumah sekiranya tidak terdapat urusan /kepentingan bersifat mendesak.

Sekiranya terdapat urusan/kepentingan yang mengharuskan untuk meninggalkan rumah dan mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, masyarakat Indonesia diimbau untuk selalu bersikap waspada dan hati-hati.

"Serta senantiasa memperhatikan protokol kesehatan di antaranya disiplin dalam menggunakan masker dan menjaga jarak fisik (physical distancing) saat berada di tempat/kendaraan umum.”

Kelima, masyarakat Indonesia yang memerlukan bantuan KJRI New York dapat menghubungi hotline KJRI New York antara lain pada nomor 347 806 9279 dan 646 491 3809.

(aky)