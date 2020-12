SEOUL – China telah memberikan vaksin virus corona eksperimental kepada Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan keluarganya, kata seorang analis Amerika Serikat (AS) pada Selasa (1/12/2020), mengutip dua sumber intelijen Jepang yang tidak disebutkan namanya.

Harry Kazianis, pakar Korea Utara dari think tank Center for the National Interest di Washington, mengatakan bahwa Kim dan beberapa pejabat senior Korea Utara telah divaksinasi Covid-19.

"Kim Jong Un dan beberapa pejabat tinggi lainnya dan keluarga Kim serta jaringan kepemimpinannya telah divaksinasi untuk virus corona dalam dua hingga tiga minggu terakhir berkat kandidat vaksin yang disediakan oleh pemerintah China," ditulis oleh Kazianis dalam sebuah artikel untuk 19FortyFive.

Menurut ilmuwan medis AS, Peter J.Hotez, setidaknya ada tiga perusahaan China yang sedang dalam proses pengembangan vaksin virus Covid-19: Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio dan Sinophram Group.

Sinophram mengatakan bahwa kandidat vaksinasi virusnya telah digunakan hampir satu juta orang di China, meskipun tidak ada perusahaan yang diketahui secara publik yang meluncurkan uji klinis Fase ke-3 dari obat Covid-19 mereka.

Namun, beberapa ahli meragukan Korea Utara menggunakan vaksin-vaksin eksperimental tersebut untuk memvaksinasi para pejabat tingginya.

"Bahkan jika vaksin corona dari China telah disetujui, tetap tidak ada obat yang sempurna dan dia (Kim Jong-un) tidak akan mengambil risiko itu ketika dia memiliki banyak tempat perlindungan yang dapat memastikan isolasi yang hampir lengkap," kata Choi Jung-hun, seorang ahli penyakit menular yang membelot dari Korea Utara ke Selatan pada 2012.

