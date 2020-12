JAKARTA – Gitanjali Rao, seorang ilmuwan remaja berusia 15 tahun dinobatkan sebagai Anak Tahun Ini (KId of the Year) oleh Majalah Time.

Rao terpilih dari 5000-an kandidat dari Amerika Serikat (AS). Dia dianggap pantas menerima gelar itu setelah menemukan sejumlah teknologi termasuk yang mampu mengindentifikasi adanya logam berat timbal dan aplikasi pendeteksi cyberbullying.

"Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa melakukannya," kata Rao dikutip dari Time, Sabtu (5/12/2020).

Dalam sebuah wawancara dengan majalah Time dan aktris sekaligus aktivis kemanusiaan Angelina Jolie, Rao mengaku dia tidak seperti "tipikal ilmuwan kebanyakan".

"Semua ilmuwan yang kulihat di TV lebih tua, biasanya pria kulit putih."

"Tujuan saya telah benar-benar bergeser tidak hanya dari membuat perangkat saya sendiri untuk memecahkan masalah dunia, tetapi menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama juga. Karena, dari pengalaman pribadi, tidaklah mudah bila Anda tidak melihat orang lain seperti Anda," ujarnya.

Rao, yang berasal dari Colorado, AS, mengatakan ada banyak masalah yang perlu diselesaikan.

"Generasi kita menghadapi begitu banyak masalah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi pada saat yang sama kita menghadapi masalah lama yang masih ada," katanya kepada Time.

"Seperti, kita duduk di sini di tengah pandemi global baru, dan kita juga seperti masih menghadapi masalah hak asasi manusia. Ada masalah yang tidak kita ciptakan tetapi sekarang harus kita selesaikan, seperti perubahan iklim dan cyberbullying dengan pengenalan teknologi."

Penghargaan Time adalah penghargaan terbaru untuk Rao.

Sebelumnya dia menyabet gelar "Ilmuwan top muda Amerika" berkat penemuannya mendeteksi alat tes yang murah dan cepat bisa mengidentifikasi air yang tercemar timbal.

Majalah Time mulai memberikan anugerah "Man of the Year" pada 1927, dan kemudian merevisinya menjadi "Person of the Year".

Tahun lalu, Greta Thunberg, siswi Swedia yang menginspirasi gerakan global untuk memerangi perubahan iklim, menjadi orang termuda yang pernah dipilih oleh majalah tersebut.

Time mengatakan gelar Kid of the Year yang baru adalah "barometer bagi para pemimpin yang sedang naik daun dari generasi termuda Amerika".

Time akan mengumumkan Person of the Year 2020 minggu depan.