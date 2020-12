NEW YORK – Setidaknya 27 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Henry Hudson Parkway, sebelah utara Manhattan, Kota New York. Insiden yang terjadi pada Rabu (16/12/2020) itu menyebabkan penutupan jembatan dan setidaknya enam orang terluka, demikian dilaporkan New York Post.

Video yang di-posting di aplikasi Citizen menunjukkan antrean panjang mobil yang menutup semua jalur selatan Henry Hudson Parkway yang menghubungkan Manhattan dan Bronx.

Dalam pernyataan di Twitter, Departemen Kepolisian New York (NYPD) mengatakan jalur menuju selatan New York telah ditutup karena tabrakan. Mereka meminta pengemudi menghindari daerah tersebut.

Tak lama setelah pernyataan pertama mereka, departemen kepolisian kota mengeluarkan pesan lain, yang menyatakan bahwa jalur menuju selatan dibuka lagi.

Radio lokal melaporkan kecelakaan itu, memberikan foto yang dilaporkan menggambarkan tempat kejadian.

Surat kabar New Yorkers sendiri juga memposting sejumlah video pengambilan gambar sendiri ke aplikasi Citizen, menunjukkan apa yang tampak sebagai hasil dari kecelakaan mobil besar-besaran di salah satu arteri utama kota.

Mengutip pernyataan dinas pemadam kebakaran Kota New York, (FDNY) surat kabar tersebut melaporkan bahwa empat dari luka-luka tersebut dianggap serius, tetapi tidak mengancam jiwa, sementara dua lainnya ringan, dan semua korban telah dirawat di rumah sakit.

Kota New York tengah menghadapi badai musim dingin, yang menyebabkan jalanan tertutup salju. Di tengah situasi ini, para pengemudi telah diminta berhati-hati dengan beberapa kecelakaan telah dilaporkan.

