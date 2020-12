PALEMBANG - A (20) seorang pemuda di Palembang dilaporkan ke polisi setelah dia nekat mengirimkan foto dan video bugil mantan pacarnya ke ibu si gadis. Orangtua mantan pacar A melaporkan pemuda itu ke polisi karena dianggap telah menghina kehormatan keluarga.

Di hadapan petugas SPKT Polrestabes Palembang, FR (38) yang merupakan ibu dari mantan pacar terlapor mengaku mendapatkan kiriman foto dan video bugil putrinya yang berinisial R (18). Menurutnya, pesan tersebut dikirim melalui WhatsApp pada Rabu (23/12/2020), sekira pukul 14.30 WIB. FR mengaku kaget melihat isi pesan yang diterimanya itu.

"Saya kenal pelaku, dia mantan pacar anak saya. Mereka sudah putus sekitar April 2020 lalu," katanya, Jumat (25/12/2020).

FR sendiri tidak mengetahui motif pelaku hingga mengirimkan foto dan video tersebut. Diduga pelaku tidak terima setelah anaknya memutuskan hubungan asmara mereka.

"Saya tidak terima karena ini sudah menghina kehormatan keluarga kami. Untuk itu kami harap pelaku dapat ditangkap dan mendapat hukuman," katanya.

Kasubag Humas Polrestabes Palembang, AKP Irene mengatakan laporan korban telah diterima, dimana korban mengaku mendapat kiriman foto bugil dan video tidak senonoh anaknya yang masih remaja saat masih menjalin hubungan dengan pelaku.

"Laporan sudah kita teruskan untuk ditindak lajuti unit PPA Satreskrim Polrestabes Palembang," katanya.

Dikatakan Irene, jika nantinya pelaku terbukti bersalah maka bisa dijerat dengan

UU no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 UU no 19 tahun 2019 tentang ITE.

"Ancamannya kurungan penjara maksimal 6 tahun," katanya.

