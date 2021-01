WASHINGTON, DC - Sebuah tenda yang menjual ayam dan kentang goreng di tengah kekacauan saat massa pendukung Presiden Donald Trump menyerbu Gedung Capitol, Washington, DC pada Rabu (6/1/2021), menarik perhatian warganet.

“Seseorang mulai menjual ayam dan kentang goreng selama protes di US Capitol,” kata jurnalis Norbert Elekes dalam sebuah cuitan di Twitter, dengan menyertakan foto yang memperlihatkan tenda penjual makanan yang tampaknya tidak terpengaruh segala huru–hara yang terjadi.

Someone started selling chicken and fries during protest at US Capitol pic.twitter.com/UiZews9fmY — Norbert Elekes (@NorbertElekes) January 7, 2021

Cuitan Elekes itu mendapat banyak tanggapan dari warganet, beberapa membandingkannya dengan para pedagang asongan yang tetap berjualan di tengah kepanikan pada peristiwa bom Sarinah 2016 lalu.

Just like in Indonesia, they still selling during terrorist attack pic.twitter.com/cheOPsQ3Yb— 𝐀𝐬𝐰𝐢𝐧 (@millionkwd) January 7, 2021