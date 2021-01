WASHINGTON, DC - Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) Amerika Serikat (AS) pada Selasa (12/1/2021) mengatakan akan mengirim tim penyelidik ke Indonesia dalam beberapa hari mendatang untuk menyelidiki jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 ke Laut Jawa bersama 62 orang penumpangnya.

BACA JUGA: Cerita Penyelam TNI AL Penemu Black Box Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

NTSB akan mengirimkan perwakilan terakreditasi AS dan tiga penyidik lainnya ke Jakarta.

Pesawat Boeing 737-500 milik maskapai penerbangan Srwijaya Air itu jatuh ke laut pada Sabtu (9/1/2021), empat menit setelah berangkat dari bandar udara utama Jakarta.

BACA JUGA: Ini Foto-Foto Penemuan Black Box Sriwijaya Air SJ-182

NTSB memiliki keahlian dalam operasi, kinerja manusia, struktur dan sistem pesawat, kata badan keselamatan transportasi AS itu.

NTSB juga menyebutkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan personel dari Administrasi Penerbangan Federal AS, General Electric Co dan Boeing Co.

(dka)