BENGKULU - Pelajar berinisial RB (19) yang diduga melecehkan temannya di dalam ruang kelas, di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, rupanya juga melakukan video call tidak senonoh.

Di mana terduga pelaku sempat meminta korban untuk video call tidak senonoh. Hal tersebut pun sempat dituruti korban. Bahkan, terduga pelaku meminta lebih, namun hal tersebut di tolak korban.

Dugaan pencabulan tersebut diketahui pertama kali oleh bibi korban. Di mana di Handphone adik sepupu korban ada salah satu group tidak senonoh berisikan foto-foto terlarang.

Mendapati hal itu, sepupu korban pun melaporkan ke orangtuanya (Bibik Korban). Tidak sampai di situ, sang bibi pun menanyakan kepada korban tentang hal tersebut. Dari situ perempuan 17 tahun itu mengaku telah dicabuli pacarnya sendiri.

Tidak terima atas kejadian tersebut, terduga pelaku dilaporkan ke Mapolres Bengkulu Utara. Usai mendapati laporan, Tim Opnal Satuan Reskrim Polres Bengkulu Utara, melakukan penangkapan terduga pelaku yang sedang duduk di salah satu warung di wilayah tersebut.

Kapolres Bengkulu Utara AKBP Anton Setyo Hartanto melalui Kasat Reskrim AKP Jery Antonius Nainngolan mengatakan, dugaan pencabulan itu dilakukan pelaku di dalam kelas salah satu sekolah setingkat SMA di Bengkulu Utara.

"Terduga pelaku dikenakan pasal 81 ayat (2) sub pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," kata Jery, saat dikonfirmasi, Kamis (14/1/2021).

(aky)