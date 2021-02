CHINA baru-baru ini memperkenalkan cara yang “lebih akurat” untuk mendeteksi infeksi virus corona di antara populasinya, dengan mencari jejak virus tersebut melalui anus atau swab anal..

Sebuah video yang mendemonstrasikan bagaimana tes usap anal dikumpulkan untuk pengujian COVID-19. Meskipun menggunakan boneka, bukan pasien sungguhan, sebagai alat peraga, video itu menjadi viral di media sosial, di tengah laporan bahwa "ribuan orang di China" telah menjalani prosedur tersebut.

Video itu menampilkan petugas kesehatan China yang konon memasukkan kapas ke dalam anus boneka peraga, yang ditempatkan dalam posisi menungging, kaki dan lengan terentang untuk memungkinkan pengambilan sampel yang lebih baik.

NEW - China demonstrates how to perform an #COVID19 anal swab sample collection. Passengers on a flight to Beijing were taken to a hotel where they were subjected to anal swabs.pic.twitter.com/PFyuZgJguS— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 29, 2021