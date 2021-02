Binus University sudah banyak melahirkan lulusan terbaik yang kini menjadi profesional dan juga entrepreneur. Tidak sedikit pula yang namanya mencapai karier secara internasional dalam berbagai bidang. Binus memang dikenal sebagai universitas yang menawarkan jenjang karier ke arah tersebut, karena kurikulum yang dipakai serta koneksi melalui kerja sama yang dibuatnya.

Mengingat perkembangan secara global berlangsung sangat cepat, Binus pada 2001 mendirikan Binus International untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan tekanan globalisasi pada bisnis dan pasar kerja. Binus International bekerja sama dengan banyak universitas terkemuka di seluruh dunia, Binus ingin memberikan pengalaman internasional kepada para mahasiswanya.

Dalam hal ini ada beberapa nama universitas terbaik di luar negeri yang terkoneksi langsung dengan Binus International, seperti University of Newcastle, University of New South Wales (UNSW), Northumbria University, Cologne Business School dan universitas lainnya.

Sementara untuk jurusan yang disediakan di antaranya program International Business, Business Management and Marketing, Finance, Communications, Computer Science dan Business Information Systems. Selain beragam jurusan yang tersedia, Binus International juga didukung dengan keunggulan program double degree yang merupakan program oleh dua universitas yang berbeda di mana mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan dua program dalam kurun waktu yang sama satu atau dua tahun belajar di luar negeri.

Binus secara lebih khusus pun memiliki sekolah desain melalui kerja samanya dengan Northumbria University salah satu Top 10 Innovation & Entrepreneur University in Europe. Binus Northumbria School of Design merupakan universitas yang berfokus pada jurusan desain.

Beberapa program di antaranya adalah Fashion yang terbagi dalam Fashion Design dan Fashion Management. Serta Graphic Design and New Media, terbagi dalam Graphic Design dan Interactive Digital Media Design.

Melalui BNSD, mahasiswa diharapkan bisa mempelajari semua skill ataupun management yang memang diarahkan kepada karier internasional. Dalam proses pembelajarannya pun mahasiswa akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai event berskala internasional di bidang desain, seperti Jakarta Fasihion Week dan Comic Con.

Para mahasiswa di BNSD pun didukung dengan beragam fasilitas terbaik untuk mencapai hasil yang berkelas internasional. Mac Room, Auditorium, Modular Class, Drawing Class, Photography Class, Pattern Making Class, Sewing Room, Library, Meeting Room dan fasilitas lain bisa digunakan oleh mahasiswa BNSD.

Baik Binus International atau Binus Northumbria School of Design menawarkan beragam program beasiswa yang bisa didapatkan para mahasiswanya, tentunya dengan beragam syarat yang harus dicapai. Informasinya bisa didapatkan melalui website Binus International (https://international.binus.ac.id/) dan BNSD (https://bnsd.binus.ac.id/).

CM

(yao)