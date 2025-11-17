Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Uang Koruptor Kita Kejar Agar Anak-Anak Kita Pintar!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |14:10 WIB
Prabowo: Uang Koruptor Kita Kejar Agar Anak-Anak Kita Pintar!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengejar para koruptor, dan memanfaatkan uang hasil sitaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Prabowo menekankan, bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam hal pendidikan. Ia memerintahkan agar kualitas pendidikan di seluruh nusantara harus setara.

“Tidak boleh ada bagian Indonesia yang tertinggal. Kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi,” ujar Prabowo saat peluncuran smartboard di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Ia menjelaskan, bahwa program digitalisasi pembelajaran dilakukan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan tekadnya untuk memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia. Menurutnya, pendidikan adalah investasi bagi masa depan bangsa.

“Saya bertekad bahwa pemerintah yang saya pimpin akan memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Kita akan memperbaiki mutunya, kualitasnya, sarananya,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
