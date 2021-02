LONDON – Pembatasan sosial atau lockdown yang diberlakukan Inggris ternyata membuat jumlah tikus semakin melonjak dan mencolok di London. Tak hanya itu, ukuran tikus pun dipekirakan semakin membesar hingga 40 sentimeter

Hal ini dirasakan pengendali hama Michael Coates. Coates kerap berpatroli di tempat sampah untuk mencari musuh yang biasanya sulit ditangkap itu.

"Pasti akan ada sesuatu di sana," katanya.

"Tikus seperti mesin penyelamat kecil; di mana pun Anda mendapatkan akses yang dapat diandalkan ke limbah makanan, mereka akan terus kembali,” terangnya.

Melonjaknya jumlah tikus ini disebut-sebut karena banyak restoran dan gedung perkantoran di pusat kota London yang kosong, sehingga tikus terpaksa bermigrasi ke lebih banyak daerah pemukiman untuk mencari makanan.

Keluarga yang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah - dan makan semua makanan mereka di sana - telah menyebabkan peningkatan jumlah sampah dan itu memikat tikus ke tempat tinggal pinggiran kota. Sementara itu, tempat makan burung - yang terus diisi ulang selama musim dingin - mendorong hewan pengerat untuk bersembunyi di halaman belakang.

"Kami memiliki kasus seorang wanita tua yang biasa memberi makan burung robin kesayangannya," kata Coates kepada CNN.

"Saat dia menelepon kami, mungkin ada 10 hingga 15 tikus yang sedang menggali di sekitar hamparan bunga," tambahnya.

Pembasmi hama dan serangga lainnya, Paul Claydon, yang bermarkas di tepi Hutan Epping di timur ibu kota, mengaku mengalami kejadian yang lebih buruk. Dia mengatakan dia baru-baru ini membunuh koloni tikus yang mencoba menggali ke dalam kandang kelinci untuk memakan hewan peliharaan keluarga.

"Mungkin kita lebih sering melihat dan mendengar mereka, bekerja dari rumah di kantor di bawah loteng, tapi saya khawatir London akan mendapat kejutan besar ketika lockdon dibuka kembali," kata Claydon.

"Terutama jika bisnis dan properti tidak mengikuti rencana pengendalian hama mereka,” lanjutnya.

Coates dan Claydon sama-sama meninggalkan karier panjang di bidang lain untuk mendirikan perusahaan kecil di sektor yang telah berkembang pesat.

Coates, seorang veteran Perang Irak, mendirikan perusahaannya sendiri lima tahun lalu dan sejak itu menulis e-book bernama "War and Pest: from Basra to bedbugs."

Adapun Claydon menghabiskan 25 tahun di bidang IT di sebuah perusahaan jasa keuangan sebelum mendirikan bisnisnya dua tahun lalu. "Saya menginginkan sesuatu yang tahan resesi, dan sibuk tanpa henti," katanya.

Claydon mengatakan dia biasanya mendapat sekitar 10 hewan pengerat dalam seminggu tetapi selama penguncian dia bisa mendapatkan 20 tikus lebih.

Asosiasi Pengendalian Hama Inggris (BPCA), yang mewakili 700 penangkap hama di seluruh negeri, mengatakan anggotanya melaporkan kenaikan 51% aktivitas hewan pengerat selama penguncian pertama, pada musim semi 2020, dan peningkatan 78% pada November setelah penguncian lainnya.

Mereka belum menghitung angka untuk tahun ini tetapi memperkirakan ada peningkatan. Ini membuat masalah kesehatan masyarakat yang harus ditangani sendiri oleh banyak pemilik rumah.

"Kami mungkin melihat tikus sekarang di tempat yang tidak biasa karena mereka sangat putus asa," kata Natalie Bungay, dari BPCA. "Tikus dapat mengunyah zat yang sangat keras seperti logam lunak dan batu bata,” jelasnya.

Dalam hal pengendalian tikus, London tampaknya tidak memiliki rencana menyeluruh.

Kantor walikota mengatakan kepada CNN jika kantor Dewan London adalah tempat terbaik untuk menjawab pertanyaan tentang subjek tersebut. Tetapi mereka mengatakan mereka tidak mengumpulkan data tentang masalah tersebut karena itu adalah tugas dari masing-masing 32 wilayah di ibu kota.

Seorang juru bicara wilayah Richmond upon Thames mengatakan mereka tidak mengumpulkan data tentang tikus dan tidak menawarkan layanan pengendalian hama.

Pada 2017, setelah video tikus yang keluar dari hamparan bunga di wilayah Harrow menjadi viral, Partai Konservatif di Majelis London Raya (GLA) menugaskan laporan yang menemukan lebih dari 100 keluhan dicatat dengan dewan setiap hari. Insiden ini Membuat wilayah Harrow disebut "Rat Land”.

Partai Konservatif memperingatkan kota itu harus mengatasi masalah hewan pengeratnya sebelum menarikan perhatian pers lebih banyak. Terlebih kejadian ini juga sempat membayangi Paris setelah rekaman serupa muncul dari "tikus super" mereka yang merangkak di seluruh taman umum dekat Louvre.

Tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak tikus yang ada di London, meskipun beberapa survei swasta dari pembasmi mengklaim jumlahnya bisa mencapai 20 juta. Kemungkinan jumlah mereka lebih banyak daripada sembilan juta penduduk kota, yang pertumbuhan populasinya melambat.

Tikus diketahu berkembang biak dengan cepat. Penelitian oleh perusahaan pengendalian hama Rentokil, yang dikutip dalam laporan GLA, mengklaim satu pasang tikus bisa membuat kelahiran sekitar 1.250 dalam setahun.

Ukuran tikus juga meningkat. Claydon mengklaim tidak jarang dia menangkap tikus berukuran hingga 40 sentimeter. Dia bahkan membutuhkan jebakan yang lebih kuat dan lebih banyak racun untuk membunuh tikus itu.

Bungay mengatakan pengendalian hama terbaik dimulai dengan pencegahan. Itu berarti menutup semua sisa makanan di luar rumah dalam wadah sampah yang sesuai, menyimpan makanan terkunci di dalam rumah dan memeriksa semua ventilasi udara yang dilindungi dengan jaring baja.

Tukang kebun yang rajin juga harus menyadari bahwa tumpukan kompos menarik perhatian tikus.

Sementara itu, penduduk London juga kerap melihat tikus di skeitar mereka.

"Saya benar-benar melihat seseorang menghampiri saya saat saya berjalan," kata Jen Johnson, yang tinggal di wilayah timur Tower Hamlets.

"Saya melihat yang lain berlari ke atas blok flat dan saya berteriak. Saya telah tinggal di London selama empat tahun dan saya belum pernah melihat yang seperti itu," katanya.

"Mereka muncul di tempat-tempat yang dulu saya anggap indah. Tapi sekarang seperti, oh ada tikus raksasa di sana,” terangnya.

Tower Hamlets, yang menawarkan kepada penduduknya beberapa bantuan gratis untuk hama, mengatakan "secara anekdot, tim pengendalian hama kami telah menerima lebih sedikit panggilan selama pandemi." Namun, juru bicara wilayah tidak memberikan data untuk mendukung klaim itu dan mengatakan tidak menyimpan angka jumlah tikus yang dibunuh.