NEW YORK - Seorang pemimpin klan narkoba Honduras mengatakan telah membayar suap kepada Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez sebesar USD250.000 (sekira Rp3.5 miliar) untuk mengamankan kontrak pemerintah dan penangkapan serta ekstradisi Amerika Serikat (AS). Hal itu diungkapkan dalam kesaksian di Pengadilan New York, AS pada Kamis (11/3/2021).

Devis Leonel Rivera Maradiaga, pemimpin klan narkoba Los Cachiros, mengatakan bahwa uang itu dibayarkan pada 2012 ketika Hernandez menjadi kepala Kongres Honduras. Uang itu dikirimkan secara tunai kepada saudara perempuan presiden yang sekarang sudah meninggal, Hilda.

"Itu untuk perlindungan, jadi baik militer maupun polisi pencegahan tidak akan menangkap saya atau saudara saya di Honduras dan karena itu kami tidak akan diekstradisi ke Amerika Serikat," kata Maradiaga saat bersaksi di persidangan penyelundup narkoba Geovanny Fuentes Ramirez, demikian dilaporkan Reuters.

Hernandez, yang terdaftar sebagai rekan konspirator dalam dakwaan Fuentes Ramirez, berulang kali membantah terlibat dalam perdagangan narkoba. Fuentes Ramirez mengaku tidak bersalah pada Senin (8/3/2021).

Rivera membuat kesepakatan dengan badan penindak narkoba AS (Drug Enforcement Administration/DEA) pada 2013 dan menyerahkan dirinya sekira dua tahun kemudian setelah Amerika Serikat memberi sanksi kepada perusahaan cangkang yang menurut Rivera dimilikinya.

Dia mengatakan uang yang dibayarkan kepada Hernandez juga untuk memastikan pemerintah akan terus memberikan kontrak untuk pembangunan jalan agar "melanjutkan pencucian uang dari perdagangan narkoba."

Rivera juga mengatakan bahwa dia membayar mantan Presiden Mel Zelaya setengah juta dolar pada 2006 untuk menunjuk sepupunya ke posisi menteri keamanan, sebuah pengangkatan yang tidak pernah terwujud.

Zelaya membantah tuduhan tersebut.

“Bukti tak terbantahkan bahwa saya tidak pernah menerima suap adalah bahwa saya tidak pernah menunjuk menteri dari kejahatan terorganisir atau di bawah tekanan dari kedutaan AS,” katanya di Twitter.

Dalam kesaksian tambahannya, Rivera mengatakan dia membayar Wakil Presiden saat ini dan calon presiden Ricardo Alvarez USD500.000 sebagai imbalan perlindungan dari penangkapan atau ekstradisi. Alvarez diduga berjanji untuk menghapus undang-undang ekstradisi antara Amerika Serikat dan Honduras jika dia terpilih. “Saya merasa prihatin karena DEA dan pengadilan di New York menyebut diri saya dan saudara laki-laki saya dan tidak menyebut politisi penyelundup narkoba korup yang telah kami suap,” katanya. "Mereka tidak menyebut polisi dan militer yang bekerja dengan kami." Dalam pernyataan yang di-posting di Twitter, Alvarez membantah keras menerima uang dari Rivera atau orang lain yang dituduh melakukan perdagangan narkoba atau bentuk kejahatan terorganisir lainnya. "Saya tidak menyembunyikan apa pun," katanya. “Mengingat bahwa saya dapat membuktikan legalitas pendapatan saya, saya berada dalam posisi otoritas di negara saya.” Hernandez adalah sekutu utama Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama dan Trump, baik dalam operasi imigrasi dan anti-narkotika di wilayah tersebut. Tuduhan tersebut dapat mempersulit upaya pemerintahan baru Presiden AS Joe Biden untuk mengatasi penyebab migrasi dari Amerika Tengah dengan menginvestasikan USD4 miliar di wilayah tersebut, termasuk Honduras. Dalam serangkaian tweet pada Senin, Hernandez mengatakan bahwa pengedar narkoba memberikan kesaksian palsu terhadapnya kepada otoritas AS sebagai balas dendam terhadap pemerintahnya dan untuk mengurangi hukuman mereka. Dia mengatakan kerja sama anti-narkotika Honduras akan dirugikan jika pihak berwenang AS mempercayainya. Jaksa penuntut mengatakan Fuentes Ramirez mulai memperdagangkan sejumlah kecil narkoba pada 2009, tetapi baru pada 2013, ketika dia bermitra dengan Hernandez, yang saat itu menjadi calon presiden, bisnisnya mulai "berkembang". Jaksa penuntut menuduh bahwa Fuentes Ramirez melaporkan "langsung ke Tony Hernandez," saudara laki-laki presiden, yang dihukum di pengadilan federal di Manhattan atas perdagangan narkoba dan dakwaan senjata terkait pada Oktober 2019. Dalam persidangan itu, jaksa penuntut AS mengatakan Presiden Hernandez telah menerima jutaan suap dari pengedar narkoba.