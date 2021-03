TALLAHASSEE - Dua orang tewas dan dua lainnya cedera setelah sebuah pesawat kecil jatuh di Florida selatan, Amerika Serikat (AS). Pesawat itu terbakar saat menabrak mobil yang membawa ibu dan anak, membuat mereka dalam kondisi serius.

Pesawat bermesin tunggal itu jatuh di luar Bandara North Perry di Pembroke Pines, Florida pada Senin (15/3/2021) sore, menewaskan dua orang di dalamnya. Kecelakaan pesawat itu terekam dalam sebuah video yang mengejutkan, menunjukkan pesawat itu saat meluncur ke dalam kendaraan dan tergelincir di tanah, dengan bahan bakarnya memicu api yang cukup besar.

BACA JUGA: Pesawat Jatuh di Landasan Bandara, 10 Tewas Termasuk Pilot

"Kami mendengar seperti bom, seperti suara yang sangat keras dan semuanya terbakar dan itu menukik ke dalam mobil," kata seorang saksi mata, Anabel Fernandez, kepada afiliasi CBS setempat.

“Saya tinggal di sini. Saya berjalan dengan bayi saya setiap hari. Pesawat itu bisa mengenai kita semua. Saya kaget. "

At least two people are dead after a small plane crashes in a Florida neighborhood. Ring video shows the crash...@NewsNOWFOX



COURTESY: RICARDO MONTALVAN pic.twitter.com/fX0gd8MI6K— Daytona Everett (@DaytonaNewsNOW) March 15, 2021