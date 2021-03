NEW DELHI - Seorang pilot tewas setelah pesawat MiG-21 Bison Angkatan Udara India jatuh saat lepas landas untuk misi pelatihan tempur di sebuah pangkalan udara di India tengah.

Kapten Grup A. Gupta tidak punya waktu untuk keluar dan tewas dalam kecelakaan itu.

BACA JUGA: Tabrak Burung, Pesawat Jet Milik India Jatuh

MiG-21 Bison adalah pesawat tempur multiperan bermesin tunggal dengan satu tempat duduk asal Rusia yang membentuk tulang punggung Angkatan Udara India. Ia memiliki kecepatan maksimum 2230 km/jam (Mach 2.1) dan membawa satu meriam laras kembar 23mm dengan empat rudal tempur jarak dekat R-60.

The IAF lost Group Captain A Gupta in the tragic accident. IAF expresses deep condolences and stands firmly with the family members. A Court of Inquiry has been ordered to determine the cause of the accident.— Indian Air Force (@IAF_MCC) March 17, 2021