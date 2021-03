KAIRO – Sebuah kapal kontainer besar yang kandas karena kehilangan kendali telah memblokir Terusan Suez di Mesir, menyebabkan kemacetan lalu lintas kapal kargo di jalur air penting tersebut.

Kapal tunda dikerahkan untuk membantu menggeser kapal Ever Given, yang memiliki panjang 400m dan lebar 59m. Namun, ada kekhawatiran kapal kandas itu bisa tetap terjebak selama berhari-hari.

Pemilik kapal mengatakan kapal itu tertiup angin oleh "dugaan embusan angin" di utara pelabuhan Suez. Otoritas Mesir mengatakan telah membuka kembali saluran lama kanal itu untuk mengalihkan lalu lintas.

Jalur air Terusan Suez menghubungkan Laut Mediterania, atau Laut Tengah, ke Laut Merah, menye

diakan jalur laut terpendek antara Asia dan Eropa.

The Ever Given, terdaftar di Panama, menuju kota pelabuhan Rotterdam di Belanda dari Tiongkok dan melewati ke utara melalui kanal dalam perjalanannya ke Mediterania.

Kapal berbobot 200.000 ton yang dibangun pada 2018 dan dioperasikan oleh perusahaan transportasi Taiwan, Evergreen Marine itu kandas dan bersandar di seberang Terusan Suez sekira pukul 07:40 waktu setempat pada Selasa (23/3/2021).

Dengan panjang 400m, hampir setara dengan empat lapangan sepak bola, kapal itu telah memblokir jalur puluhan kapal lain yang sekarang terjebak dalam garis di kedua arah.

Evergreen Marine mengatakan kapal itu "dicurigai terkena angin kencang yang tiba-tiba datang, menyebabkan lambung kapal menyimpang... dan secara tidak sengaja menabrak dasar dan kandas".

Otoritas Terusan Suez (SCA) mengatakan sedang bekerja untuk mengapung kembali kapal raksasa itu, menggunakan unit penyelamat dan tunda, menurut kantor berita AFP. Ketuanya, Laksamana Osama Rabie, juga mengatakan mereka telah membuka kembali bagian kanal yang lebih tua untuk mengurangi kemacetan lalu lintas laut yang disebabkan oleh insiden tersebut.

Dr Sal Mercogliano, sejarawan maritim yang berbasis di negara bagian Carolina Utara, Amerika Serikat (AS), mengatakan kepada BBC bahwa insiden seperti ini jarang terjadi, tetapi dapat memiliki "konsekuensi besar bagi perdagangan global". "Ini adalah kapal terbesar yang pernah kandas di Terusan Suez," katanya, seraya menambahkan bahwa kapal itu bersarang di tanggul dan akan kehilangan tenaga dan kemampuannya untuk menyetir. "Jika mereka tidak dapat membebaskannya... saat air pasang, mereka harus mulai memindahkan kargo." Operasi untuk memindahkan Ever Given, yang dapat mencakup pemindahan pasir dalam jumlah besar dari sekitar area di mana kapal itu ditambatkan, mungkin memakan waktu berhari-hari, lapor berita Cairo24, mengutip seorang pejabat di Otoritas Terusan Suez. Pada 2017, sebuah kapal kontainer Jepang memblokir kanal setelah kandas menyusul masalah mekanis yang dilaporkan. Otoritas Mesir mengerahkan kapal tunda dan kapal itu mengapung kembali dalam beberapa jam. Terusan Suez melintasi tanah genting Suez di Mesir. Panjangnya sekitar 193 km dan memiliki tiga danau alami. Pada 2015, pemerintah Mesir membuka perluasan besar kanal yang memperdalam jalur air utama dan menyediakan saluran sepanjang 35 km yang paralel dengannya.