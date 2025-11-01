Museum Arkeologi Mesir Terbesar di Dunia Segera Dibuka, Tampilkan Koleksi Utuh Tutankhamun

JAKARTA - Mesir akan meresmikan Museum Agung Mesir yang terletak di dekat Piramida Giza di tepi Kairo . Fasilitas senilai USD1 miliar ini adalah museum terbesar di dunia yang didedikasikan untuk peradaban kuno Mesir, memamerkan lebih dari 50.000 artefak dan membutuhkan waktu dua dekade untuk menyelesaikannya.

Museum ini akan dibuka untuk umum pada Selasa, (4/11/2025), tetapi para pemimpin dunia akan menghadiri upacara pembukaan pada Sabtu, (1/11/2025) karena keamanan di sekitar ibu kota telah diperketat.

Museum ini telah dibuka untuk kunjungan terbatas selama beberapa tahun terakhir, ditutup untuk persiapan akhir selama dua minggu.

Bangunan utamanya menampilkan fasad kaca segitiga yang menjulang tinggi, meniru piramida di dekatnya, dengan jembatan yang menghubungkan museum dengan berbagai objek wisata kuno.