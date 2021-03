JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Amerika Serika (AS) untuk selalu waspada dan berhati-hati. Imbauan itu dikeluarkan menyusul adanya dua WNI yang diduga menjadi korban serangan rasial hingga dipukul di Philadelphia.

"Semua Perwakilan RI di AS sudah dan secara terus-menerus keluarkan himbauan kepada seluruh WNI di AS untuk waspada dan hati-hati serta segera laporkan ke aparat keamanan atau hotline perwakilan RI jika alami insiden," kata Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (27/3/2021).

Retno menyebut, saat ini pihak KJRI New York juga sudah melakukan komunikasi dengan Kantor Wali Kota Philadelpia terkait hal tersebut.

Di sisi lain, Retno menyatakan, pihak kepolisian di Amerika Serikat juga sedang melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan penyerangan terhadap WNI tersebut.

"Polisi sedang selidiki rekaman CCTV. Perwakilan RI juga terus lakukan komunikasi dengan simpul masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di AS," ujar Retno.

Selain itu, kata Retno, Dirjen Amerop Kemlu juga telah lakukan pembicaraan langsung dengan Acting Assistant Secretary for East Asia and Pacific Kemlu AS, Ambassador Sung Kim dan menyampaikan keprihatinan serta mohon perhatian perlindungan dan keselamatan terhadap WNI di AS.

"Ambassador Kim tegaskan penegak hukum di AS baik federal maupun lokal akan terus berusaha tangani kasus tersebut dan kasus lain serupa," ucap Retno.

(dka)