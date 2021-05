JAKARTA - Sebanyak 3 orang ditangkap pihak aparat dalam pengrebekan Honai milik Numbuk Talenggeng salah satu anggota dari Kelompok Kriminal Teroris Bersenjata Lekagak Talenggeng.

Pengrebakan dilakukan pada Sabtu 15 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIT di Honai Tanah Merah Bawah Kampung Ninggabuma, Distrik Gome. Hasil dari Pengrebekan di honai Numbuk Talenggeng berhasil diamankan sejumlah barang bukti antara lain Senapan angin, Amunisi Kaliber 5,56, 4 Buah HP, 30 Anak Panah, beberapa Dokumen OPM.

Pengrebekan terhadap honai yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Teroris Numbuk Talenggeng berdasarkan atas DPO No. 3/V/2021/Res. Puncak, tgl 1 Mei 2021, an Numbuk Talenggeng dalam perkara Pembunuhan (Penembakan) terhadap anggota Satbrimob an. Bharada Komang. Numbuk Talenggeng yang merupakan anggota dari Kelompok Kriminal Teroris Bersejata Lekagak Talenggeng, sampai saat ini masih dilakukan pengejaran oleh Aparat gabungan TNI Polri.

Tiga orang yang tinggal berlainan honai kurang lebih 100 meter dari Honai Numbuk tepatnya di tanah merah atas, turut diamankan Ke Pos Raider 715 Gome yang selanjutnya diserahkan ke satuan tugas penegakan hukum ops Nemangkawi. 3 orang yang diamankan aparat an YAW (34), MM (17), dan OM (41), telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengembangan penyidikan kasus Teroris Numbuk Talenggeng.

Dari hasil keterangan yang diberikan kepada pihak penyidik benar sebelum mengamankan mereka, pihak aparat melakukan pengrebekan di Honai bawah milik Numbuk Talenggeng kurang lebih 100 meter dari Honai yang bersangkutan.

Barang-barang yang ditunjukan oleh petugas penyidik kepada mereka seperti Rangsel Hitam, Senapan angin, Tas kecil yang berisi peluru 5 buah, anak panah, dokumen dan anggota OPM adalah barang yang diamankan oleh aparat TNI.

"Barang tersebut tidak punya kami, barang-barang itu dibawa dari Honai Bawah (Honai Numbuk) sebelum ke Honai kami yang digunakan beberapa orang untuk mengamankan diri. Kemudian setelah itu kami diundang ke Pos untuk dilakukan pemeriksaan," kata salah satu warga.

Selain itu dari hasil wawancara perwakilan keluarga yang hadir dalam penyerahan 3 orang yang diamankan oleh aparat, menyampaikan bahwa benar warga yang diamankan pihak aparat adalah masyarakat kampung tegaloba yang pergi ke kampung Ninggabuna, namun tidak mengikuti Kelompok Nambuk Talenggeng maupun kelompok kriminal bersenjata lainnya, selain itu mereka pun merasa terganggu dengan adanya kelompok kriminal teroris bersenjata yang selalu mengancam mereka meminta sejumlah uang dengan menodongkan senjata, dan membuat ketakutan di masyarakat.

Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al Qudussy mengatakan, Polri dalam Proses penegakan hukum tetap Mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Termasuk terhadap pemeriksaan orang yang diamankan, saksi maupun yang bersangkutan sebagai tersangkutan sebagai tersangka tetap mendasari pemenuhan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam 184 KUHAP. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, 3 Orang tersebut maka yang bersangkutan di kembalikan ke keluarganya," ujar Iqbal.

(aky)