JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Presiden Majelis Umum dan Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (19/5/2021). Menlu RI berada di New York untuk menghadiri pertemuan khusus Majelis Umum PBB membahas masalah Palestina yang rencananya digelar Kamis (20/5/2021) waktu New York.

“Setibanya di New York saya melakukan pertemuan, yaitu yang pertama dengan Presiden Majelis Umum PBB untuk membahas persiapan pertemuan besok pagi, (20/5/2021),” kata Menlu RI dalam keterangan pers yang disampaikan Kementerian Luar Negeri RI.

BACA JUGA: Desak PBB Bertindak Cepat Atasi Krisis di Gaza, Menlu RI Terbang ke New York

“Yang kedua dengan presiden Dewan Keamanan PBB, yang saat ini dipegang oleh China, yang antara lain saya sampaikan harapan agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah konkret mengatasi terus memburuknya situasi di Palestina.”

Pertemuan Khusus Majelis Umum PBB pada Kamis merupakan pertemuan pertama yang dihadiri secara langsung oleh para menteri luar negeri. Hal ini, menurut Menlu RI, menunjukkan betapa pentingnya pembahasan isu Palestina.

BACA JUGA: Kemlu RI Klarifikasi Penolakan Indonesia dalam Pemungutan Suara Terkait Resolusi Genosida PBB

Selain menghadiri pertemuan tersebut, Menlu RI juga akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Turki, Palestina, dan Kuwait. Dia juga akan bertemu dengan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Afghanistan dan Sekretaris Jenderal PBB.

(dka)