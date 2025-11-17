DK PBB Bersiap Voting Pasukan Internasional di Gaza, Perkuat Agenda Perdamaian

JAKARTA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) akan melakukan pemungutan suara pada Selasa (18/11/2025) atas rancangan resolusi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump, terutama terkait pengerahan pasukan internasional.

Resolusi ini muncul di tengah peringatan Washington bahwa kegagalan bertindak dapat memicu kembali pertempuran.

Rancangan resolusi tersebut, yang telah direvisi beberapa kali melalui negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana tersebut yang memungkinkan gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas—yang mulai berlaku pada 10 Oktober—dilaksanakan di wilayah Palestina yang dilanda perang.

Jalur Gaza sebagian besar telah hancur menjadi puing‑puing setelah dua tahun pertempuran yang dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Versi terbaru teks resolusi mengesahkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan dan melakukan demiliterisasi Jalur Gaza.