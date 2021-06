ISLAMABAD – Serangan yang menewaskan empat anggota keluarga Muslim di London, Ontario, Kanada mendapatkan reaksi dari Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, yang menyebutnya sebagai tanda tumbuhnya Islamofobia di Barat.

Khan mengatakan serangan truk pada Minggu (6/6/2021) itu adalah "tindakan terorisme yang terkutuk," dan mengatakan Islamofobia "perlu dilawan secara holistik oleh komunitas internasional."

Sentimen serupa diungkapkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Pakistan, Shireen Mazari. Dia menyebut tersangka pelaku serangan itu sebagai "teroris Kanada" dan mengatakan kebencian xenofobia "menjadi endemik di seluruh dunia."

Saddened to learn of the killing of a Muslim Pakistani-origin Canadian family in London, Ontario. This condemnable act of terrorism reveals the growing Islamophobia in Western countries. Islamophonia needs to be countered holistically by the international community.— Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 8, 2021