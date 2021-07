HONG KONG – Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mengirim lebih dari dua lusin pesawat tempur siluman F-22 ke sebuah latihan di Pasifik barat bulan ini. Menurut para analis, penyebaran jet-jet kuat yang luar biasa besar ini mengirimkan pesan yang kuat kepada kemungkinan musuh mereka, yakni China.

Pacific Air Forces di Hawaii minggu ini mengatakan sekitar 25 F-22 Raptors dari Hawaii Air National Guard dan dari Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, Alaska, akan dikerahkan bulan ini ke pulau Guam dan Tinian untuk Operasi Pacific Iron 2021.

“Kami tidak pernah memiliki Raptor sebanyak ini dikerahkan bersama di wilayah operasi Angkatan Udara Pasifik,” terang Jenderal Ken Wilsbach, komandan Angkatan Udara Pasifik, kepada CNN.

F-22 adalah jet tempur generasi kelima, pesawat tempur paling canggih di dunia, menggabungkan teknologi siluman dan menghubungkan sistem sensor on-board dengan sistem informasi off-board untuk memberikan pilot mereka pandangan rinci tentang ruang pertempuran. F-35 AS adalah contoh lain.

Carl Schuster, seorang analis pertahanan yang berbasis di Hawaii dan mantan direktur operasi di Pusat Intelijen Gabungan Komando Pasifik AS mengatakan menyebarkan sejumlah besar F-22 untuk latihan mengirimkan pesan langsung ke China pada saat hubungan tegang di atas titik api Pasifik seperti Taiwan dan Laut China Selatan.

Dia menjelaskan pengerahan F-22 normal terdiri dari enam hingga 12 pesawat.

“Angkatan Udara Pasifik menunjukkan bahwa mereka dapat mengerahkan sebanyak atau lebih pesawat generasi kelima ke teater dalam waktu singkat daripada yang dimiliki (China) saat ini di seluruh inventarisnya,” katanya.

Angkatan udara China memiliki sekitar 20 hingga 24 pesawat tempur generasi kelima yang beroperasi. Namun dia mencatat kemampuan Beijing meningkat dengan cepat.

Menurut statistik Angkatan Udara, Angkatan Udara AS memiliki sekitar 180 F-22 dalam armadanya, meskipun hanya sekitar setengahnya yang mampu melakukan misi pada satu waktu karena persyaratan pemeliharaan. Jadi AS akan mengirimkan sekitar 25% misi F-22 ke latihan Pacific Iron.

Karena kemampuannya untuk menghindari deteksi radar, F-22 diharapkan menjadi salah satu senjata pertama yang digunakan dalam konflik apa pun, yang bertugas menghancurkan pertahanan udara musuh di antara misi lainnya.

"AS secara aktif mempraktikkan pengerahan yang akan dilakukan jika ada krisis besar atau perang. AS menanggapi China dengan sangat serius dan sedang mengembangkan postur kekuatannya dan melatih pasukannya untuk dapat dengan cepat pindah ke posisinya," kata Peter Layton, mantan perwira angkatan udara Australia yang sekarang menjadi analis di Griffith Asia Institute.

Untuk Operasi Pacific Iron, 10 pesawat tempur F-15 Strike Eagle dari Pangkalan Angkatan Udara Mountain Home di Idaho dan dua pesawat angkut C-130J Hercules dari Pangkalan Udara Yokota di Jepang akan bergabung dengan F-22 untuk mengisi armada udara. Menurut pernyataan Angkatan Udara Pasifik, Angkata Udara AS menyebut ini operasi Agile Combat Employment, juga disebut sebagai operasi penyebaran tempur.

Latihan itu untuk mendukung Strategi Pertahanan Nasional 2018, "yang menyerukan militer untuk menjadi kekuatan yang lebih mematikan, adaptif, dan tangguh," kata pernyataan itu.

Agile Combat Employment dirancang untuk menyebarkan pesawat tempur AS dan aset perang lainnya di antara lapangan udara di seluruh wilayah untuk meningkatkan kemampuan bertahan mereka dari serangan rudal musuh.

Misalnya, sebagian besar kekuatan udara tempur AS di Pasifik barat terkonsentrasi pada instalasi militer besar seperti Pangkalan Udara Kadena di Okinawa atau Pangkalan Angkatan Udara Andersen di Guam. Serangan di pangkalan-pangkalan itu dapat melumpuhkan kemampuan militer AS untuk membalas musuh jika terlalu banyak kekuatan udara AS terkonsentrasi di sana.

Di Pacific Iron, pasukan akan berlatih dari lapangan terbang yang lebih kecil dan kurang berkembang seperti Bandara Internasional Tinian di pulau di Mariana Utara, Bandara Internasional Won Pat di Guam atau Northwest Field, jalur terpencil yang terpisah dari landasan pacu utama Pangkalan Angkatan Udara Andersen. Pelajaran yang dipetik dalam latihan ini dapat diterapkan untuk beroperasi dari bandara-bandara yang lebih kecil di pulau-pulau di sekitar Pasifik barat.

Itu akan meningkatkan jumlah target yang perlu dihancurkan oleh rudal musuh dan memberi kekuatan udara AS kesempatan yang lebih baik untuk bisa melawan.

Sebuah laporan tahun 2019 dari think tank RAND Corp, yang didanai oleh militer AS, menunjukkan bagaimana konsep tersebut dibayangkan untuk melawan kemampuan China yang berkembang.

Laporan menyebutkan Tentara Pembebasan Rakyat China "memiliki semakin banyak kuantitas dan kualitas rudal jelajah presisi jarak jauh dan balistik yang laporan itu.

“Mendistribusikan pesawat di lebih banyak lokasi meningkatkan kemampuan bertahan; musuh harus menembakkan lebih banyak rudal untuk mencapai efek yang sama,” terang Schuster.

“Menunjukkan kemampuan Agile Combat Angkatan Udara AS mengirimkan sinyal pencegah yang kuat ke China dan meyakinkan satu untuk sekutu dan mitra (AS),” ujarnya.

"China akan mencoba mengikutinya dengan cermat," lanjutnya.